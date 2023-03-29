Безіменні могили вбитих російськими окупантами в Ізюмі

Завдяки ДНК-лабораторіям ANDE, які Національна поліція отримала від США, час ідентифікації загиблих внаслідок бойових дій скоротився до 90 хвилин. Про це розповів т.в.о. голови Нацполіції Іван Вигівський, якого цитує прес-служба Нацполіції.

За його словами, документування та розслідування воєнних злочинів, скоєних військовими РФ наразі є одним із пріоритетів у діяльності Нацполіції.

«Саме використання новітніх технологій для збору, обробки та аналізу інформації щодо вчинених воєнних злочинів дає змогу формувати повну та об’єктивну доказову базу для притягнення військових злочинців рф до відповідальності», – розповів він під час зустрічі з директором «Форуму дослідження поліцейської діяльності у США» Чаком Векслером.

Ще у січні 2023 року очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов повідомляв, що після деокупації області поліцейські оглянули понад 1300 тіл загиблих. Близько 700 з них – закатовані, всі інші загинули внаслідок мінно-вибухових травм. За його словами, у багатьох випадках правоохоронці не мають змоги встановити дані або навіть стать загиблого, тому поліція потребує ДНК-лабораторій.

До слова, у Львівському обласному бюро судово-медичної експертизи у лютому запрацював відділ судово-медичних молекулярно-генетичних експертиз, де проводять ідентифікацію загиблих на війні. Також в лабораторії збиратимуть речові докази воєнних злочинів Росії проти українців.