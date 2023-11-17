Українці у Європі зможуть здати зразки ДНК для пошуку зниклих безвісти родичів

Українці, які перебувають у Європі, зможуть здати зразки ДНК для пошуку родичів, зниклих безвісти за особливих обставин. Як повідомив у п’ятницю, 17 листопада, міністр МВС Ігор Клименко, це результат домовленостей Головного слідчого управління Національної поліції України з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти.

Преші країни, у яких можна здати зразки ДНК – Польща та Німеччина. Експерти відбиратимуть зразки ДНК, які в подальшому передаватимуть українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих людей.



Графік забору біологічного матеріалу на найближчі два тижні:

28 листопада – Краків;

30 листопада – Варшава;

30 листопада – Познань;

2 грудня – Берлін;

2 грудня – Мюнхен;

3 грудня – Дрезден;

4 грудня – Франкфурт-на-Майні;

5 грудня – Дюссельдорф.

Для того, щоб здати зразки ДНК, необхідно записатися за номером +380687910000. Оператори також нададуть відповіді на всі уточнюючі питання.

«Закликаємо всі родини, що розшукують своїх рідних, долучитися до збору зразків. Разом ми зможемо пришвидшити цей нелегкий процес», – написав у Telegram Ігор Клименко.

Нагадаємо, станом на 18 жовтня 2023 року, близько 28 тис. жителів України внесено до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Зниклими безвісти за особливих обставин вважаються особи, які зникли у зв’язку із збройним конфліктом, воєнними діями, тимчасовою окупацією частини території України, надзвичайними ситуаціями природного чи техногенного характеру.