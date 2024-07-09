Український протест у Варшаві 8 липня

Українські громадяни, які перебувають за кордоном, організували акції мітинги на підтримку дитячої лікарні «Охматдит» у Києві, в яку вчора влучила російська ракета. Акції протесту проти російських воєнних злочинів пройшли у низці країн, на них були присутні сотні учасників.

У чеській Празі кілька десятків українців вийшли на площу в центрі для протесту проти бомбардування дитячої лікарні. Мітингарі принесли великий банер «Без поразки Росії миру бути не може» та розклади дитячі іграшки та одяг, заплямовані кров’ю. Організатори закликали затвердити спільний фонд країн НАТО для України, нагадавши, що у вівторок, 9 липня, розпочинається саміт НАТО.

Проукраїнський мітинг у Празі 8 липня

Згодом у соцмережах з’явилися відео, на яких чоловік та жінка виливають два відра з «кров’ю» на стенд та таблицю біля російського посольства у Празі. У мережі повідомили, що протестувальники використали кетчуп, щоб імітувати кров.

Проукраїнський мітинг відбувся також у німецькому Берліні – ввечері 8 липня українці та небайдужі німці організували акцію протесту проти ракетної атаки Росії. Мітинг організував німецький дизайнер Френк Вільде, який активно підтримує Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії. До того Вільде опублікував в Instagram фото з лялькою у закривавленій тканині, футболкою із написом «Росія – це країна терорист» та прапором ООН із закликом виключити Росію з організації.

На мітинг у Берліні зібралися сотні людей, які вимагали, щоб Німеччина надала Україні далекобійні ракети Taurus. Протестувальники у соцмережах повідомили, що місцева поліція заборонила спілкуватися їм українською мовою, пояснивши це тим, що вони не могли контролювати змісту промов.

Крім того, українці 8 липня провели акцію протесту в Польщі – у Варшаві, під Палацом культури та науки мітингувальники розклали свічки, дитячі іграшки та одяг, а також тримали плакати із написами «Що страшніше – Росія чи рак?», «Чому світ дозволяє росіянами вбивати наших дітей?», «Росіяни, горіть у пеклі». За даними «Радіо Свобода», 9 липня у Варшаві відбудеться ще один мітинг біля одного з дитячих госпіталів міста.

Зазначимо, акції протесту проти російської агресії відбулися у низці міст США – зокрема, люди вийшли на вулиці в Нью-Йорку, Вашингтоні, Лос-Анджелесі та Чикаго. За даними журналіста «Голос Америки» Остапа Яриша, українці закликали уряд Сполучених Штатів до більшої підтримки напередодні саміту НАТО.

Нагадаємо, вранці 8 липня росіяни масовано атакували Україну крилатими ракетами. Під час обстрілу одна з ракет влучила в онкологічне відділення найбільшої дитячої лікарні в Києві «Охматдит». Внаслідок атаки по Києву загинуло щонайменше 31 людина, ще щонайменше 117 – поранено.

До допомоги найбільшій дитячій лікарні долучилася низка українських компаній та підприємців, які зібрали мільйони гривень на потреби хворих дітей та відновлення «Охматдиту».

8 липня джерела «Радіо Свобода» у правоохоронних органах повідомили, що ракета, яка летіла на дитячу лікарню, «вразила саме ту ціль, на яку вона була запрограмована» – росіяни заздалегідь планували уразити «Охматдит», про що свідчать відео з моменту влучання по лікарні. Водночас у російському міністерстві оборони заявили, що на лікарню нібито впала ракета української ППО – СБУ та OSINT-спільнота спростували це, надавши докази, що окупанти обстріляли «Охматдит» крилатою ракетою Х-101.