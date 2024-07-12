Договір є відкритим для підписання іншими державами

На завершення 75-го саміту НАТО у Вашингтоні лідери держав за підсумками зустрічі підписали безпековий компакт з Україною. Про це повідомила «Європейська правда» у п’ятницю, 12 липня.

Під «Українським компактом» – багатостороннім документом, що містить зобов’язання щодо підтримки України – підписались лідери України, США, 21 держави Альянсу, а також ЄС та Японії. Метою документа є «прискорення колективних зусиль із задоволення всеосяжних потреб України у сфері безпеки».

Держави-підписанти компакту зобов'язуються виконувати свої зобов'язання за двосторонніми безпековими договорами, а саме:

підтримувати нагальні потреби України у сфері оборони та безпеки, у тому числі шляхом продовження надання допомоги у сфері безпеки та навчання, сучасної військової техніки, а також оборонної промисловості;

прискорити зусилля з розбудови майбутніх Збройних Сил України;

у разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну після завершення нинішніх бойових дій, швидко і колективно зібратися на найвищому рівні для визначення відповідних наступних кроків на підтримку України, включаючи надання швидкої й сталої допомоги у сфері безпеки та накладення на Росію економічних та інших штрафів.

Як зазначає ЄП, договір є відкритим для підписання іншими державами. Він також діятиме паралельно з просуванням України до вступу в ЄС і НАТО.

Президент США Джо Байден наголосив, що у разі спроби Росії знову напасти на Україну після закінчення війни усі країни, які ухвалили цей документ, підтримають Україну, передає Офіс президента.

Володимир Зеленський зауважив, що упродовж цього року велась активна робота над надійною архітектурою гарантій безпеки для України. Вони посилюють державу, але не підміняють мети стати членом НАТО.

Як повідомляв ZAXID.NET, у межах саміту НАТО президент Володимир Зеленський і його румунський колега Клаус Йоханніс уклали двосторонню безпекову угоду між державами. Особливість угоди полягає у конкретних пунктах співпраці для зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні. Також Румунія передасть Україні систему ППО Patriot, сприятиме швидкому транзиту техніки своєю територією до України та й надалі підтримуватиме Київ, зокрема його оборонну промисловість.