Яворівчанин намагався допомогти двом мешканцям Київщини втекти з країни

46-річного жителя Яворівського району затримали за організацію переправлення чоловіків через кордон поза пунктами пропуску. Його викрили під час незаконного переправлення двох мешканців Київщини. Клієнтів він знаходив через особисті зв’язки та знайомства.

«У Львові чоловік зустрів потенційних замовників, які кілька годин очікували в його автомобілі, доки не стемніє. Далі ділок, добре обізнаний з місцевістю, об’їжджаючи контрольні пости польовими дорогами, доправив клієнтів в прикордоння. Приблизно за кілометр до лінії державного кордону він висадив пасажирів та вказав напрямок руху», – повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління ДПСУ.

Мешканцю Яворівщини повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України (фото ДПСУ)

Прикордонники та поліцейські затримали орагнізатора нелегального каналу перетину кордону. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України. Найближчим часом суд обере йому запобіжний захід.