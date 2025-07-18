Леонід Ступницький був генерал-хорунжим УПА

31-ій окремій механізованій бригаді присвоїли імʼя генерал-хорунжого УПА Леоніда Ступницького (псевдо – «Гончаренко»). Це вперше бригаду ЗСУ назвали на честь старшини УПА. Про це повідомив історик Вахтанг Кіпіані.

Відповідний указ підписав президент України від 14 липня 2025 року №488/2025.

«Сталася історична подія. Ще кілька днів тому можна було чути критику, що у Силах Оборони України начебто через позицію польських наших приятелів не називають підрозділи на честь героїв ОУН і УПА. Винятком був 131-й окремий розвідувальний батальйон, який носить імʼя Євгена Коновальця. І от крига скресла», – наголосив історик.

Леонід Ступницький – підполковник Армії УНР, шеф штабу військової округи УПА «Заграва», начштабу групи УПА-Північ. Він родом з Житомирщини. Загинув 1944 року в криївці під час бою з чекістами. Звання генерал-хорунжого йому присвоїли посмертно.

31-ша окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького базується у Житомирській області. Створена 17 лютого 2023 року. «Маємо за честь носити ім’я видатного українського військового діяча, якій присвятив своє життя святій справі боротьби за незалежність України», – зазначили у бригаді.

Вахтанг Кіпіані додав, що зараз триває процес найменування 21-ї одеської бригади ЗСУ на честь генерала УПА Василя Кука.