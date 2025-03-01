Вибух в Одесі зафіксували о 17:47

У вечір суботи, 1 березня, російська армія завдала удару балістичною ракетою по Одесі. Унаслідок атаки постраждало двоє людей, повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Внаслідок атаки пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільне судно під прапором Панамської Республіки, що належить одній із європейських компаній», – повідомив голова ОВА.

За його інформацією, поранення внаслідок атаки отримали двоє співробітників порту. На місці інциденту працюють всі відповідні служби, медики надають необхідну допомогу постраждалим.

Згодом мер Одеси Геннадій Труханов повідомив, що двох постраждалих через атаку на припортову інфраструктуру госпіталізовували в міські лікарні.

Джерела місцевого видання «Думська» розповіли, що внаслідок прильоту постраждав контейнеровоз швейцарської компанії MSC, який зайшов до Одеси сьогодні вранці.

Зауважимо, повітряну тривогу в Одесі через загрозу застосування балістичного озброєння оголосили о 17:44. Та тривала до 18:07.