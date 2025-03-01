Медики доправили постраждалу дитину до лікарні

Удень суботи, 1 березня, російські окупанти з FPV-дрона атакували село Дар’ївка Херсонської області. Унаслідок чого постраждала 11-річна дівчинка. Про це розповів керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Відомо, що росіяни скинули на дитину вибухівку з безпілотника. Бригада екстреної медичної допомоги доправила її до лікарні.

«Медики діагностували черепно-мозкову травму, контузію, а також уламкове поранення обличчя та живота», – ідеться в повідомленні.



Олександр Прокудін уточнив, що стан дитини медики оцінюють як тяжкий.

За даними керівника Херсонської ОВА, упродовж минулої доби російські окупанти з артилерії та авіації атакували 34 населені пункти області. Росіяни пошкодили багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також пошкоджено господарчі споруди, гараж та автомобіль. Через російську агресію чотири людини дістали поранення.

Як писав ZAXID.NET, увечері 28 лютого російська армія атакувала ударними БпЛА Одещину. Унаслідок атаки загинула людина, ще одна отримала поранення.