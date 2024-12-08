У момент атаки 73-річний чоловік перебував на вулиці

У селищі Антонівка на Херсонщині російські війська атакували з дрона місцевого жителя, у результаті чого чоловік загинув. Про це повідомили в пресслужбі прокуратури Херсонської області в неділю, 8 грудня.

За даними слідства, росіяни скинули вибухівку просто на вулиці, де перебував 73-річний чоловік. У прокуратурі розпочали розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).



Також правоохоронці повідомили, що унаслідок скидання вибухівки з безпілотників 8 грудня поранення отримали восьмеро цивільних.



«Як раніше повідомлялося, загиблий — 73-річний житель Антонівки. Пʼятеро людей у цьому ж селищі дістали поранення, ще троє — у Кіндійці», – ідеться в повідомленні.

Через російські обстріли пошкоджень зазнали приватний будинок, ліцей і автомобіль, додали в прокуратурі Херсонщини.

Зазначимо, російські окупанти регулярно обстрілюють Херсон та область з артилерії чи дронів. Так, упродовж минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 11 населених пунктів регіону. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах, зокрема пошкодили сім приватних будинків. Через російську агресію семеро людей дістали поранення, повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.