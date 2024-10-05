Російські військові атакували Велентенське Херсонської області

Російські військові у суботу, 5 жовтня, атакували Велентенське Херсонської області. Під удар потрапила бригада швидкої допомоги. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Під ворожий удар 5 жовтня потрапила бригада швидкої допомоги, що прибула на виклик. Росіяни скинули на автомобіль медиків вибухівку, поранено 60-річного водія.

«В нього – вибухова травма, контузія та поранення голови. Чоловіка доправили до лікарні. Медики оцінюють його стан як тяжкий», – зазначають у військовій адміністрації.

Згодом в ОВА додали, що ще двом працівникам швидкої знадобилась меддопомога. За уточненими даними, вибухові травми та контузії дістали 50-річний фельдшер та 63-річний водій.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 5 жовтня, російські військові випустили по Україні 13 ударних безпілотників та три керовані авіаційні ракети Х-59/69. У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що ворог під час атаки не досягнув цілей.