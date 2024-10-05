Росіяни випустили по Україні 13 дронів та три ракети

В ніч на суботу, 5 жовтня, російські військові випустили по Україні 13 ударних безпілотників та три керовані авіаційні ракети Х-59/69. Про це повідомили у Повітряних силах України.

Зазначається, що росіяни атакували Україну з території Курська та тимчасово окупованого мису Чауда, що у Криму. В результаті повітряного бою Сили оборони знищили три російські дрони-камікадзе у межах Одеської області. Ще десять безпілотників – локаційно втрачено у північних та південних регіонах України. Крім того, внаслідок активної протидії засобів радіоелектронної боротьби, керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.

«До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України», – розповіли у Повітряних силах.

Результат роботи української ППО вночі 5 жовтня

Зазначимо, що вночі о 01:30 кореспонденти «Суспільного» повідомляли, що в Одесі чутно звуки вибухів. Перед цим у Повітряних силах попереджали, що на Одещині зафіксували ударні БпЛА, які рухались в північно-західному напрямку. Втім, інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, в ніч на п’ятницю, 4 жовтня, російські військові атакували об’єкти критичної інфраструктури України 19 дронами. Сили оборони знищили дев’ять ударних БпЛА, ще сім – впали під дією РЕБ.