ППО працювала у 4 областях

Уночі 4 жовтня російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури України ударними безпілотниками типу «Shahed». Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, ворог випустив дрони з російських районів Приморсько-Ахтарська та Курська, а також мису Чауда, що у Криму. Загалом цієї ночі росіяни застосували 19 ударних БПЛА типу «Shahed».

Сили оборони ліквідували 9 дронів. ППО працювала у таких областях:

Київській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Херсонській.

Робота ППО вночі 4 жовтня

Крім цього, 7 ворожих безпілотників локаційно було втрачено, ймовірно внаслідок протидії РЕБ. При цьому повідомлення після їхнього падіння про руйнування чи потерпілих не надходили.

Атака росіян 4 жовтня

Вночі 4 жовтня російські війська атакували Кіровоградську область. Внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю одного з підприємств, одна людина отримала легкі травми.

У Києві через падіння уламків збитого дрона сталася пожежа у житловому багатоповерховому будинку у Дарницькому районі.

Вибухи після опівночі чули також в Одесі.