У Росії заявили про нібито знищення 18 безпілотників

У ніч на 4 жовтня у Воронезькій області Росії дрон-камікадзе атакував нафтобазу, після чого там спалахнула пожежа. Про це повідомили російські Telegram-канали та губернатор області Олександр Гусєв.

Цієї ночі Гусєв попередив мешканців Воронезької області про загрозу безпілотників. Згодом на території нафтобази ТОВ «Аннанафтопродукт» у селищі міського типу Анна пролунали вибухи.

За словами губернатора, в Аннинському районі засоби радіоелектронної боротьби нібито придушили українські безпілотники. Проте один з них упав на території нафтобази, після чого спалахнула пожежа.

Постраждалих, за словами Гусєва, немає.

Крім цього, цієї ночі у Росії горіла ще одна база, де зберігають нафтопродукти. У Пермському краї спалахнув вогонь на приватній нафтобазі на площі у 10 тис. метрів квадратних.

У російському оборонному відомстві заявили про нібито знищення 18 безпілотників.

«Протягом минулої ночі при спробі київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів по об'єктах на території Російської Федерації черговими засобами ППО знищено та перехоплено 18 українських БПЛА літакового типу», – йдеться у дописі.

За словами Міноборони Росії, дрони ліквідували:

над територією Білгородської області знищено 6 БПЛА,

над територією Воронезької області 6 БПЛА, 5

над акваторією Азовського моря 5 БПЛА,

над територією Ростовської області 1 безпілотник.

Доповнено. У Генштабі ЗСУ згодом підтвердили, що вночі силами та засобами СБУ у взаємодії з іншими частинами Сил оборони України було завдано удару по базі зберігання пально-мастильних матеріалів «Аннанафтопродукт».

«В районі об’єкта фіксувалася робота російського ППО. Підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Відбулось займання», – йдеться у дописі.



Результати атаки ще уточнюють.

Вибухи у Росії

Нагадаємо, у ніч на неділю, 29 вересня, безпілотники атакували 7 областей Російської Федерації. ППО нібито збила 125 дронів. Зокрема, під обстріл потрапив Єйськ, звідки росіяни запускають Shahed.

29 вересня Сили оборони уразили арсенал зберігання ракет, боєприпасів та вибухових матеріалів у Волгоградській області Росії. Того ж дня безпілотники атакували Єйськ, звідки росіяни запускають Shahed.