ППО росіян нібито збила 125 дронів

У ніч на неділю, 29 вересня, безпілотники атакували 7 областей Російської Федерації. ППО нібито збила 125 дронів. Про це повідомило Міноборони Росії 29 вересня.

Оборонне відомство росіян стверджує, що їхня ППО збила 125 дронів, в атаці вони звинуватили Україну. За їхніми даними БПЛА було перехоплено та ліквідовано:

67 над Волгоградською областю,

17 над Бєлгородською областю,

17 над Воронезькою областю,

18 над Ростовською областю,

3 над акваторією Азовського моря,

1 над Краснодарським краєм,

1 над Брянським регіоном,

1 над Курським регіоном.

У більшості регіонах обійшлося нібито без постраждалих та руйнувань. Проте відомо, що у Воронезькій області один безпілотник влучив у житловий будинок, про жертв не повідомляють.

Тоді як у Єйську, що знаходиться у Краснодарському краї, вибухи лунали поблизу військового містечка. Під атаку міг також потрапити військовий аеродром. Варто зазначити, що Єйськ розташований на узбережжі Чорного моря, саме звідти росіяни часто запускають по Україні ударні дрони Shahed.

Вибухи у Росії

У ніч на суботу, 21 вересня, безпілотники атакували склад боєприпасів у Тихорецькому районі Краснодарського краю Росії. Внаслідок атаки на складі сталася масштабна пожежа.

Того дня у Генштабі зазначили, що Сили оборони атакували два військові арсенали збройних сил Росії, а також вразили радіолокаційну станцію ворога.

Також писали, що через нещодавній удар по складу в Торопці Тверської області росіяни втратили снарядів на 2-3 місяці війни.