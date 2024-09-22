Вплив втрати цих снарядів на фронті можна буде побачити вже найближчими тижнями

Через удар по складу в Торопці Тверської області росіяни втратили снарядів на 2-3 місяці війни. Про це заявив керівник Центру розвідки Сил оборони Естонії, полковник Антс Ківіселг.

Відомо, що на російському складі в Торопці знаходилися великі запаси стрілецької зброї, мінометних снарядів, артилерійських ракет та балістичних ракет великої дальності, серед яких були й північнокорейські KN-23. Цей арсенал є одним із трьох найбільших об'єктів для зберігання боєприпасів у Росії.

За оцінками Генштабу ЗСУ, під час удару на складі знаходилось близько 2 тис. тонн боєприпасів. Вибухи викликали локальні землетруси та були видні з космосу.

Естонська розвідка каже, що на складі було 30 тис. тонн вибухонебезпечних боєприпасів, тобто 750 тис. снарядів. Ківіселг зауважив, що додаткові боєприпаси були перевезені до арсеналу потягом незадовго до удару.

«Здетоновано 30 тисяч тонн вибухонебезпечних боєприпасів, це 750 тисяч снарядів. Якщо брати середню бойову швидкість, то Російська Федерація випускає 10 тисяч снарядів на тиждень. Тож це запас боєприпасів на два-три місяці», – розповів керівник Центру розвідки Сил оборони Естонії.

За його словами, вплив втрати цих снарядів на фронті можна буде побачити вже найближчими тижнями.

Нагадаємо, у Тверській області Росії в ніч на 18 вересня безпілотник влучив у склад боєприпасів, через що населення частково евакуювали. Міністерство оборони Росії повідомило, що ППО тієї ночі нібито знищила 54 безпілотники.

Також 21 вересня стало відомо, що Сили оборони атакували два військові арсенали збройних сил Росії, а також вразили радіолокаційну станцію ворога.