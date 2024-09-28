В ніч на 27 вересня у Московській області ліквідували керівника державного центру безпілотної авіації Міноборони Росії Олексія Коломєйцева. Про це джерела в українській розвідці 28 вересня повідомили низці українських ЗМІ, зокрема hromadske та Суспільному.

Російського полковника Коломєйцева вдалося ліквідували у результаті спецоперації місцевого руху спротиву та ГУР МО України.

«Рух спротиву масштабується, розширює свою діяльність по всій Росії та за її межі, як ми і попереджали раніше. Кожен російський воєнний злочинець, кожен причетний до агресії проти України є нашою ціллю незалежно від посад, віку, статі та місця перебування», – зазначило джерело у розвідці.

Що відомо про Олексія Коломєйцева

Олексій Коломєйцев був керівником 924-го державного центру безпілотної авіації Міноборони Росії. Зокрема, він навчав росіян керувати безпілотниками, серед яких були й ударні дрони-камікадзе Shahed.

З відкритих джерел відомо, що ліквідованому полковнику був 51 рік.

Нагадаємо, 16 вересня Головне управління розвідки повідомило про ліквідацію так званого кореспондента «Росія 1» Алєксандра Коробова. За даними розвідників, на пропагандиста напали у Бєлгороді, від отриманих травм чоловік загинув на місці.