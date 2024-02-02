ЗСУ ліквідували Павла «Піонера» Фролова

Українські військові ліквідували командира так званого російського добровольчого батальйону «Редут». Про це 2 лютого повідомив підполковник Анатолій Штефан.

«Успішно демобілізовано командира добровольчого батальйону “Редут” Павла Фролова [з позивним] “Піонер”. Смерть ворогам!», – зазначив Анатолій Штефан.

Судячи з повідомлень російських ЗМІ, Фролова ліквідували наприкінці січня, під час спроби його батальйону штурмувати Авдіївку. 36-річного командира батальйону «Редут», як повідомляється, ліквідували у боях за укріпрайон «Царська охота» [до війни це був ресторанний комплекс].

Варто уточнити, що «добровольчим батальйоном» російські пропагандисти називають ПВК «Редут» – російське збройне формування, що комплектується найманцями і курується російським ГРУ. «Редут» використовують для контролю об'єктів нафтогазової галузі в Сирії, з лютого 2022 року ця ПВК бере безпосередню участь у війні проти України.

Відомо про участь найманців «Редуту» у катуваннях та вбивствах мирних жителів України. Так, 11 жовтня 2022 року СБУ повідомила про взяття у полон на Харківщині російської ДРГ, у складі яко були двоє військових 16-ї бригади спецпризначення ЗС РФ та двоє бійців ПВК «Редут». Полонені зізналися про причетність до катування цивільних у Боровій. На місці злочину, на території бази відпочинку «Світло Шахтаря», поліцейські виявили катувальну яму із тілами двох чоловіків зі слідами тортур.