На складі боєприпасів вибухають снаряди, проводиться евакуація населення

У ніч на суботу, 21 вересня, безпілотники атакували склад боєприпасів у Тихорецькому районі Краснодарського краю Росії. Внаслідок атаки на складі сталася масштабна пожежа, детонують боєприпаси.

За даними місцевої влади, на склад боєприпасів впали уламки нібито збитих безпілотників. Зазначимо, російське міністерство оборони заявило про масштабну атаку БпЛА на територію Росії – росіянам начебто вдалося збити 101 безпілотник, зокрема 18 – у Краснодарському краї, де й загорівся склад.

На відео, оприлюднених очевидцями, видно, як над російським складом підіймається стовп вогню та диму, відбувається детонація боєприпасів, які зберігалися там. Наразі пожежу загасити не вдалося, у районі триває евакуація місцевих мешканців.

Зазначимо, Тихорецький район розташований за понад 230 км від кордону з Україною та за понад 340 км від підконтрольної Україні території. Імовірно, під атаку потрапив склад боєприпасів, розташований поблизу місцевого аеродрому.

Крім того, російські Telegram-канали повідомили про удар по Тверській області Росії, де поблизу міста Торопець розташована військова частина. Раніше, 18 вересня, безпілотники атакували її, що спричинило масштабну пожежу та детонацію боєприпасів. На складі могли зберігати ракети для комплексів «Іскандер», тактичних ракетних комплексів «Точка-У», КАБи та артилерійські боєприпаси.

Місцева влада розпорядилась частково евакуювати населення, де працювала ППО і спалахнула пожежа. Зазначимо, військову частину в Торопці атакували щонайменше тричі – 5 травня, 29 червня та 18 вересня.