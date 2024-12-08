Росіяни вночі атакували Україну понад 70 ударними дронами
28 з випущених БпЛА вдалося збити
У ніч на неділю, 8 грудня, російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. За ніч росіяни випустили понад 70 БпЛА, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
З 20:30 7 грудня окупанти застосували 74 ударних безпілотники типу Shahed та дронів інших типів з російських Брянська, Курська, Орла, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська. У вісьмох областях України вночі працювала протиповітряна оборона.
«Станом на 08:30 підрозділами зенітних ракетних військ, РЕБ та мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України збито 28 ворожих БпЛА у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях», – повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.
Результат роботи ППО у ніч на 8 грудня
Ще 46 дронів локаційно втратили. Внаслідок нічної атаки є пошкодження – у місті Кам’янське на Дніпропетровщині уламок БплА пошкодив будинки та автомобілі, є постраждалі.
За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, постраждала 64-річна жінка, якій надали медичну допомогу.