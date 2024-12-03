Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на заході України

У ніч на вівторок, 3 грудня, російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками – зокрема, під удар потрапили західні регіони. Так, на Рівненщині росіяни завдали удару по енергетичному об’єкту, а на Тернопільщині через влучання по об’єкту енергетичної інфраструктури немає світла в частині міста.

Про атаку на енергооб’єкт у Тернополі повідомив мер міста Сергій Надал. За його словами, наслідки атаки ліквідовують енергетики та рятувальники.

«Ворожий БПЛА влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на території Тернополя. Частина міста без електрики», – повідомив Надал.

Голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода повідомив, що ворожий удар прийшовся по території одного з підприємств у місті. На території виникла пожежа, яку вдалося локалізувати та ліквідувати. Постраждалих внаслідок атаки немає.

Крім того, про атаку безпілотників повідомили у Рівненській ОДА – її очільник Олександр Коваль повідомив, що в області окупанти влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури. За даними Коваля, попередньо постраждалих внаслідок атаки немає. На місці події працюють відповідні служби, інформація про відсутність світла в області наразі відсутня.

Зазначимо, повітряна тривога в Україні через загрозу застосування безпілотників тривала з 21:40 2 грудня. БпЛА атакували північ, південь та захід України.

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