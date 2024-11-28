Вранці 28 листопада росіяни масовано атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами. У результаті пошкодження обʼєкта критичної інфраструктури в Рівному 280 тис. споживачів залишилися без світла й частково без води.

«В області без електропостачання понад 280 тис. абонентів. Є перебої з водою. Школи Рівного та частини Рівненського району переводимо на дистанційне навчання», – написав у Telegram голова обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Пізніше Олександр Коваль опублікував ще один допис, в якому уточнив, що ціллю ворога був об’єкт енергетичної інфраструктури. У результаті ворожі атаки ніхто не постраждав, а рятувальники працюють над гасінням пожежі.



«Без електропостачання наразі 681 населений пункт. Водопостачання з пониженим тиском у Рівному, селах Бабин, Горбаків, Воскодави, Чудниця, Іллін, Дорогобуж, Мнишин, Подоляни, Шкарів, Горбів.

Без води – Велика Омеляна, Грушвиця, Новомильськ, Гоща, Малинівка, Синів, Терентіїв, Симонів, Франівка», – зазначив Олександр Коваль.

Повітряну тривогу на Рівненщині оголосили о 05:17. Орієнтовно через годину в Рівному пролунав перший вибух, а о 08:26 – другий. Відомо також про вибухи на території області.

Додамо, що вночі та зранку 28 листопада під ударом росіян опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури. Через це «Укренерго» запровадило аварійні знеструмлення. Наразі відомо про вибухи у Кропивницькому, Харкові, Одесі, Хмельницькому, Луцьку та Рівному.