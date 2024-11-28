Росіяни атакують українську енергетику

Вночі та зранку четверга, 28 листопада, росіяни масовано атакували Україну ударними безпілотниками, а згодом ракетами. Під ударом опинились об’єкти енергетичної інфраструктури. Через це «Укренерго» запровадило аварійні відключення електроенергії.

Ввечері середи, 27 листопада, окупанти запустили ударні безпілотники по Україні. У четвер, 28 листопада, о 05:00 Повітряні сили повідомили, що росіяни підняли у повітря 7 бортів Ту-95МС та здійснили пуски ракет.

Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив, що росіяни атакують об’єкти енергетичної інфраструктури.

«Знову енергетика під масованим ударом ворога. Атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі НЕК “Укренерго” терміново ввів екстрені відключення електроенергії», – написав Герман Галущенко.

Наслідки російської атаки на Україну

За інформацією начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, росіяни тричі вдарили по Київському району обласного центру. Міський голова Харкова Ігор Терехов уточнив, що під атаку потрапило цивільне підприємство.

Як повідомила, заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна, в області внаслідок ракетної атаки пошкоджень зазнали житлові будинки, зруйнована господарча будівля, а також спалахнув приватний автомобіль. Одна жінка отримала поранення.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що уламки збитої ракети впали на території одного з приватних підприємств у Дарницькому районі. Пожежі та постраждалих немає.

На Рівненщині через російську атаку без електропостачання залишились понад 280 тис. абонентів. Також є перебої з водою. Школи Рівного та частини Рівненського району перевели на дистанційне навчання.

На Сумщині зафіксували три удари по інфраструктурі Шосткинської громади. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що росіяни атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в області.

На Одещині внаслідок російської атаки пошкоджено шість приватних будинків. В Одесі сталась пожежа у гаражному приміщенні, рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. Повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

На Волині знеструмлено приблизно 215 тис. абонентів. Начальник ОВА Іван Рудницький повідомив, що важливу інфраструктуру, яка залишилась без електроенергії, перевели на живленні від генераторів.

На Хмельниччині протиповітряна оборона збила п’ять російських ракет. Втім внаслідок атаки частково відсутнє електроктропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах. Повідомив начальник ОВА Сегрій Тюрін.

Крім того, через знеструмлення окремих ділянок шість поїздів «Укрзалізниці»відстають від графіка приблизно на годину.

«Там працюють резервні тепловози, набираємо хід. Відставання від графіка будемо поступово скорочувати», – повідомили у пресслужбі державного перевізника.

Переглянути актуальну інформацію щодо відхилень від розкладу можна за посиланням.

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