Шість поїздів затримуються через російську атаку на Україну

Вранці четверга, 28 листопада, росіяни здійснили масовану ракетну атаку на Україну. У кількох регіонах країни є перебої з електропостачанням. Через це шість поїздів «Укрзалізниці» затримуються на понад годину. Про це повідомили у пресслужбі державного перевізника.

«Через знеструмлення окремих ділянок маємо затримки трохи більше однієї години для шести поїздів, але там працюють резервні тепловози, набираємо хід. Відставання від графіка будемо поступово скорочувати», – йдеться у повідомленні.

За інформацією «Укрзалізниці», понад 150 поїздів прямують за розкладом, ситуація із рухом стабільна та контрольована. Переглянути актуальну інформацію щодо відхилень від розкладу можна за посиланням.

Нагадаємо, росіяни вранці четверга, 28 листопада, здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Ціллю окупантів стали об’єкти енергетичної інфраструктури. У кількох областях України є відключення електроенергії. Детальніше про наслідки ранкових російських обстрілів читайте тут.