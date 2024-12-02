На місці влучання дрона працюють рятувальники

У понеділок, 2 грудня, ворожий БПЛА влучив у будинок в Тернополі. Внаслідок атаки одна людина загинула, є поранені. Про це повідомив керівник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода.

«Є влучання БПЛА в житловий будинок. Рятувальники гасять пожежу. Проводять евакуацію мешканців будинку», – написав Негода.

Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що безпілотник влучив у верхній поверх житлового будинку. За інформацією «Суспільного», вибух було чутно приблизно о 01:10.

Зазначимо, що повітряну тривогу оголосили в Тернополі 2 грудня о 00:06. Сигнал про відбій пролунав приблизно о 2:18.

Нагадаємо, що росіяни п'ятьма БПЛА атакували Тернопіль 26 листопада. Тоді у місті повністю зникло електропостачання, були проблеми з водопостачанням та перестав курсувати громадський електричний транспорт. Міська влада Тернополя розгорнула пункти обігріву.