ППО працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях

Російські війська у ніч на неділю, 1 грудня, атакували Україну 78 ударними БПЛА та безпілотниками невстановленого типу. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Відомо, що ворог випустив безпілотники із кількох напрямків – російських Курська, Орла та Брянська. Напад 78 дронів відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. ППО працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях.

Робота ППО 1 грудня

За даними Повітряних сил, українським захисникам вдалося збити 32 ворожих БПЛА, 45 російських безпілотників було локаційно втрачено внаслідок протидії засобів РЕБ.

Наслідки російської атаки 1 грудня

На Чернігівщині через атаку дрона зруйновано приватний будинок у громаді Прилуцького району. 58-річна мешканка встигла врятуватися з палаючої будівлі й отримала незначні опіки.

У Києві внаслідок атаки зафіксували падіння уламків в Голосіївському районі. В одному з житлових будинків вибуховою хвилею пошкоджено вікна.

Тим часом в ніч на неділю, 1 грудня, у Росії також пролунали вибухи через атаку безпілотників. У Стародубському районі Брянської області БПЛА повністю знищив житловий будинок, пошкоджень зазнали й інші багатоквартирні будинки. А на околиці одного з населених пунктів Калузької області внаслідок атаки безпілотників зайнялася пожежа.