Створення заводу у Фінляндії розглядають як стратегічну інвестицію

Група оборонних і безпекових технологій Summa Defence засновує підприємство з виробництва безпілотників у Фінляндії разом з українськими партнерами. Про це повідомила пресслужба компанії у четвер, 28 листопада.

Фінська компанія створює завод для швидкого виробництва безпілотників, що використовують в бойових діях в Україні. Також планують запустити їхнє серійне виробництво у першій половині 2025 року для потреб країн ЄС та НАТО.

«Дрони постачатимуть не тільки в Україну, а й у країни Європейського союзу і НАТО. Вони стануть важливим елементом цивільних, оборонних і охоронних систем», – розповів генеральний директор Summa Defence Ltd Юссі Холопайнен.

Для реалізації проєкту створюють дочірню компанію Summa Drones Ltd, яка очолить спільне підприємство з українськими партнерами – компаніями Kort, Elf Systems, Skyassist і MPS Development. Виробництво включатиме повітряні, наземні та морські безпілотники.

У компанії зазначають, що створення заводу є стратегічною інвестицією, що спрямована на зміцнення надійності поставок безпілотних систем як в Україну, так і на міжнародну арену.

«Дрони вже довели свою стратегічну значимість в Україні, відіграючи ключову роль у захисті критичної інфраструктури, а також у рятувальних операціях. Нове виробництво підвищить стійкість ланцюжків поставок», – наголосив гендиректор Summa Defence Ltd.

Дрони від партнерів для ЗСУ

22 листопада міністр оборони Швеції Пол Йонсон повідомив, що країна профінансує українське виробництво далекобійних безпілотників, проте точної суми він не назвав.

Німецька компанія Helsing з грудня 2024 року щомісяця постачатиме Україні безпілотники зі штучним інтелектом Mini-Taurus. Загалом планують передати 4 тис. дронів.

19 листопада стало відомо, що Велика Британія, Німеччина, Канада та Люксембург внесли на «Коаліцію дронів» загалом ще понад 29 млн доларів.