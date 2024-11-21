Військових навчають керувати логістичними, спеціальними та інженерними безпілотними роботизованим комплексами

Першу школу операторів безпілотних наземних комплексів відкрили на базі одного з навчальних центрів ЗСУ. Військових навчають керувати близько 10 видами БпНК. Про це 21 листопада повідомив Генштаб.

У Збройних силах України продовжують розвиток застосування безпілотних роботизованих комплексів. Згідно з рішенням Головнокомандувача генерала Олександра Сирського, у ЗСУ створили першу школу підготовки операторів безпілотних наземних роботизованих комплексів.

На базі одного з навчальних центрів вже проходять навчання майбутні фахівці. Військовослужбовці тренуються на близько 10 різних видах безпілотних наземних роботизованих комплексів, зокрема, логістичних, спеціальних та інженерних. Наразі проєкт масштабують і вдосконалюють у напрямку підвищення ефективності підготовки та забезпечення належною навчальною і тренувальною базою.

Навчання операторів відбувається за чітко визначеною програмою зі здобуттям відповідної військово-облікової спеціальності. Для цього створили спеціалізовані програми та використовують тренувальні зразки роботизованих комплексів.

Фото Генштабу ЗСУ

«Вкрай важливо, щоб майбутні фахівці володіли не тільки теоретичними знаннями, а й практичними уміннями і навичками. Це все підкріплюється належною увагою до тривалості процесу підготовки екіпажів БпНК. Ми не маємо чекати майбутнього, а зобов’язані впевнено крокувати до нього», – зазначив начальник Управління інноваційної діяльності ЗСУ полковник Віталій Добрянський.

Він наголосив, що одним зі шляхів розвитку ЗСУ є пошук та впровадження інноваційних рішень у сфері підготовки операторів безпілотних наземних роботизованих комплексів.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради України ухвалили 3 вересня зміни до закону «Про Збройні сили України» згідно з яким, у структурі ЗСУ створили окремий рід сил – Сили безпілотних систем.

Наприкінці жовтня Кабінет міністрів включив Командування Сил безпілотних систем до переліку державних замовників дронів та РЕБ, які закуповують через Міноборони та Держспецзв’язку. Це дозволить швидше й ефективніше посилювати спроможності вести боротьбу проти російських військових.