Туреллю «Пернач» можна керувати за допомогою пульту та окулярів для FPV

Міністерство оборони здійснило кодифікацію та допустило до використання в підрозділах Сил оборони дистанційно-керований модуль ведення вогню «Пернач», розроблений та вироблений в Україні. Про це у четвер, 14 листопада, повідомили у пресслужбі Міноборони.

Модуль сумісний з 7.62-мм кулеметом, обладнаний блоком дистанційного управління, акумулятором та камерою. За допомогою модуля військовослужбовці можуть вести вогонь по ворожих цілях дистанційно, не перебуваючи безпосередньо на місці, де стоїть модуль.

«Оператор керує модулем із безпечного укриття, використовуючи пульт і FPV-окуляри, на які передається зображення із відеокамери», – повідомили у пресслужбі Міноборони.

За виробництво «Пернача» відповідає приватна українська оборонна компанія UMForge. Серед технічних переваг модуля компанія-виробник виділила такі:

радіокерування через пульт та окуляри;

тепловізійний приціл;

модуль без кулемета легка в транспортуванні для однієї людини;

наявність мобільної роботизованої платформи, яка дозволяє встановити засоби РЕБ для боротьби з ворожими FPV-дронами на всіх частотних діапазонах.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Міноборони дозволило використовувати Силам оборони роботизований комплекс «Тарган». Робот може непомітно перевозити полем бою до двох центнерів вантажу – боєприпаси, продукти та спорядження.