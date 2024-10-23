Комплекс «Тарган» був розроблений українськими інженерами

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у підрозділах Сил оборони безпілотний наземний роботизований комплекс «Тарган». Про це відомство повідомило 23 жовтня.

Комплекс «Тарган» був розроблений українськими інженерами. Він невеликий за розмірами, це дозволяє перевозити його у мікроавтобусі або на автомобільному причепі. Тоді як сам робот може перевозити до двох центнерів вантажу.

Залежно від потреб «Тарган» здатен транспортувати боєприпаси, продукти та спорядження. При цьому рухається робот полем бою на значну відстань непомітно, завдяки безшумному електричному двигуну, великим гумовим колесам та іншим особливостям його конструкції.

Технології для ЗСУ

У вересня до використання у Збройних силах України допустили всюдихід-амфібію «ТАХА». Машина здатна працювати на будь-якій місцевості: болотах, плавнях, глибокому снігу, та навіть під час виїзду з води на кригу. Завдяки своїм невеликим габаритам і можливості розвертатися на місці всюдихід ефективно маневрує в обмеженому просторі.

16 жовтня Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації безпілотник українського виробництва «Чаклун». Попри невеликий розмір, український дрон може виконувати багато функцій. Зокрема, він здатний коригувати вогонь артилерії.

21 жовтня до постачання в ЗСУ допустили український багі «Варан». Його основою є силовий каркас для надскладних умов експлуатації. На транспорт встановили потужний турбодизельний двигун та автоматичну 5-ступінчасту коробку передач. У ньому використали більшість комплектуючих популярних світових автовиробників.