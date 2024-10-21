Для створення багі використали більшість комплектуючих популярних світових автовиробників

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до постачання український багі «Варан». Про це відомство повідомило 21 жовтня.

Багі «Варан» призначений для виконання широкого спектра завдань, серед яких:

переміщення особового складу,

евакуація поранених,

підвезення боєприпасів.

«Варан» спроєктували та виготовили на українському підприємстві. У Міноборони зазначають, що його основою є силовий каркас для надскладних умов експлуатації. На транспорт встановили потужний турбодизельний двигун та автоматичну 5-ступінчасту коробку передач. У ньому використали більшість комплектуючих популярних світових автовиробників.

«Варан» проєктував інженер, який має багаторічний досвід з ремонту і експлуатації автомобілів. Вимоги до транспортного засобу йому називали військові: швидкий, маневровий, ремонтопридатний, максимально низький, висока прохідність», – додають у повідомленні.

Багі важить трохи більше тонни й може перевозити 500 кг вантажу або тягне причіп вагою до 300 кг. Транспорт може подолати 200 км шляху важким бездоріжжям, при цьому на піску «Варан» розганяється до понад 100 км/год.

Технології для ЗСУ

16 жовтня Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації безпілотник українського виробництва «Чаклун». Попри невеликий розмір, український дрон може виконувати багато функцій. Зокрема, він здатний коригувати вогонь артилерії.

У вересня до використання у Збройних силах України допустили всюдихід-амфібію «ТАХА». Машина здатна працювати на будь-якій місцевості: болотах, плавнях, глибокому снігу, та навіть під час виїзду з води на кригу. Завдяки своїм невеликим габаритам і можливості розвертатися на місці всюдихід ефективно маневрує в обмеженому просторі.