Школа, яка отримала сертифікацію, за два роки випустила понад 3700 операторів дронів

Міністерство оборони України сертифікувало першу приватну школу операторів безпілотних літальних апаратів. Про це у пресслужбі Міноборони повідомили у середу, 16 жовтня.

Офіційний дозвіл отримала приватна школа з Києва Global Drone Аcademy. Сертифікація Міноборони дозволить школі не тільки навчати військових та цивільних українців, але й надавати випускникам військово-облікову спеціальність, що дозволить їм служити у ЗСУ за конкретним напрямком.

«Процес відбувся в рамках експериментального проєкту з сертифікації приватних шкіл БпЛА, який два тижні тому затвердив Кабінет міністрів України. Ця ініціатива спрямована на збільшення кількості фахівців, які проходять підготовку в Україні, та покращення якості навчання у приватних школах», – повідомили у пресслужбі міністерства.

Нагадаємо, від 1 жовтня приватні заклади можуть отримати сертифікацію від Міноборони, якщо відповідають чітким критеріям:

проводять навчання з керування чи виготовлення дронів;

мають три й більше БпЛА для тренування і сертифікації пілотів;

мають навчальні програми для підготовки пілотів на цих безпілотниках;

наймають три та більше сертифікованих інструкторів для проведення навчання.

Global Drone Аcademy стала першою школою, яка отримала сертифікат Міноборони. Школа працює з 2022 року та за два роки випустила понад 3700 операторів безпілотників. За даними Міноборони, серед випускників закладу – чинні військовослужбовці ССО, ЗСУ, ГУР та СБУ.