ППО працювала у 10 областях України

Сили ППО в ніч на п’ятницю, 29 листопада, відбивали атаку російських безпілотників. Загалом вдалося ліквідувати 88 БПЛА. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

В ніч на 29 листопада російські війська атакували Україну 132 БПЛА Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

Протиповітряна оборона України збила 88 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Ще 41 БПЛА було локаційно втрачено, ймовірно, через активну протидію РЕБ. 1 безпілотник повернувся в Росію.

Робота ППО 29 листопада

«Внаслідок російської атаки у кількох областях України пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки, потерпілим надається допомога», – додають у дописі.

Наслідки російської атаки в ніч на 29 листопада

Відомо, що на Одещині внаслідок нічної атаки семеро мешканців отримали травми. У трьох населених пунктах Одеського району пошкоджені 13 житлових та дачних будинків. Також росіяни атакували припортову та транспортну інфраструктуру області.

У Києві внаслідок падіння уламків у Дніпровському районі пошкоджена будівля поліклініки та будинки поруч.

Нагадаємо, у ніч на четвер, 28 листопада, відбулася вже 11 за цей рік масована атака на обʼєкти цивільної енергетичної інфраструктури України. Росія випустила зенітні, крилаті та авіаційні ракети, а також ударні безпілотники. Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 188 засобів повітряного нападу.