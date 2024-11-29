Російські війська атакували інфраструктуру та багатоповерхівки України 132 безпілотниками
Протиповітряна оборона України збила 88 ворожих безпілотників, 41 БПЛА – локаційно втрачено
Сили ППО в ніч на п’ятницю, 29 листопада, відбивали атаку російських безпілотників. Загалом вдалося ліквідувати 88 БПЛА. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
В ніч на 29 листопада російські війська атакували Україну 132 БПЛА Shahed та безпілотниками невстановленого типу із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
Протиповітряна оборона України збила 88 ворожих безпілотників у Київській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Харківській, Полтавській, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Ще 41 БПЛА було локаційно втрачено, ймовірно, через активну протидію РЕБ. 1 безпілотник повернувся в Росію.
Робота ППО 29 листопада
«Внаслідок російської атаки у кількох областях України пошкоджено інфраструктуру, автомобілі, приватні та багатоквартирні будинки, потерпілим надається допомога», – додають у дописі.
Наслідки російської атаки в ніч на 29 листопада
Відомо, що на Одещині внаслідок нічної атаки семеро мешканців отримали травми. У трьох населених пунктах Одеського району пошкоджені 13 житлових та дачних будинків. Також росіяни атакували припортову та транспортну інфраструктуру області.
У Києві внаслідок падіння уламків у Дніпровському районі пошкоджена будівля поліклініки та будинки поруч.
Нагадаємо, у ніч на четвер, 28 листопада, відбулася вже 11 за цей рік масована атака на обʼєкти цивільної енергетичної інфраструктури України. Росія випустила зенітні, крилаті та авіаційні ракети, а також ударні безпілотники. Загалом радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 188 засобів повітряного нападу.