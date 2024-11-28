62 ворожих БПЛА було локаційно втрачено

У ніч на четвер, 28 листопада, українські військові збили 79 ракет різних типів та 35 безпілотників росіян. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 28 листопада радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили 188 засобів повітряного нападу росіян, серед яких:

3 зенітні керовані ракети С-300 які випустили із Бєлгородської області по Харківщині;

57 крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, пуски відбулися із Волгоградської області,

28 крилатих ракет «Калібр», район пусків – акваторія Чорного моря;

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

97 ударних БПЛА Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллерово.

Робота ППО 28 листопада

Станом на 10:30 Повітряні сили підтвердили збиття 76 крилатих ракет Х-101/«Калібр», 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 35 безпілотників. Крім цього, 62 ворожих БПЛА було локаційно втрачено.

На масовану атаку відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, у кількох областях зафіксовані удари «Калібрами» з касетними боєприпасами по цивільній інфраструктурі.

«Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики», – зазначив президент.

За даними Міністерства енергетики, сьогодні відбулася вже 11 за цей рік масована атака на обʼєкти цивільної енергетичної інфраструктури.

«Енергетики працюють над забезпеченням резервних схем живлення там, де це можливо. Вони вже приступили до відновлювальних робіт, де дозволяє безпекова ситуація», – йдеться у дописі.

Російська атака на енергетику України 28 листопада

Вночі та зранку четверга, 28 листопада, росіяни масовано атакували Україну ударними безпілотниками, а згодом ракетами. Під ударом опинились об’єкти енергетичної інфраструктури. Через це «Укренерго» запровадило аварійні відключення електроенергії.

На Львівщині ворог влучив у обʼєкти енергетичної інфраструктури. 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання. На Буковині сили ППО збили одну ракету, уламки пошкодили житлові будинки. За попередніми даними, постраждалих немає.

Вранці 28 листопада Росія також атакувала об’єкти критичної інфраструктури Прикарпаття. Внаслідок атаки зазнали ушкоджень приватні будинки, обійшлося без постраждалих. Тоді як у результаті пошкодження обʼєкта критичної інфраструктури в Рівному 280 тис. споживачів залишилися без світла й частково без води.

Через перебої з електропостачанням «Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів.

Відзначимо, попередній масований обстріл енергетики відбувся у неділю, 17 листопада. Того дня росіяни атакували об’єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. А у ніч на вівторок, 26 листопада, російські військові під час нападу залучили найбільшу кількість безпілотників від початку повномасштабної війни.