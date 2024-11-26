Український бомбардувальник з бортовим номером «10»,, який росіяни переназвали «Николай Кузнецов»

Російські окупанти використовують українські стратегічні бомбардувальники Ту-160, які вони отримали згідно з договором 1999 року, який передбачав обмін літаків на погашення заборгованості за спожитий газ. Наразі мінімум шість Ту-160 перебувають у бойовому складі російської армії й завдають масованих ракетних атак. Журналісти «Схем» («Радіо Свобода») проаналізували серійні номери літаків в угоді, дані з міжнародних авіареєстрів і порівняли з номерами бомбардувальників, які використовує Росія.

Згідно з угодою, яку журналісти знайшли в архіві, Київ віддав Москві вісім важких бомбардувальників Ту-160, три Ту-95МС та 575 крилатих ракет Х-55. Натомість Росія повинна була анулювати борг за свій газ, який становив 275 млн доларів. Договір між Кабінетом міністрів України на чолі з Валерієм Пустовойтенком та урядом Росії за керівництва Владіміра Путіна підписали в Ялті 1999 року. Згідно з доповіддю тодішнього командувача військово-повітряних сил ЗСУ Віктора Стрельникова, щоб перевезти все обладнання до Росії потрібно було 124 залізничних вагони.

Що Росія отримала від України 1999 року. Зображення «Схем»

Зазначимо, що Верховна Рада не погоджувала передачу ракет та літаків. Тимчасова слідча комісія ВР у 2018 році завершила розслідування щодо розкрадання в ЗСУ та підриві обороноздатності у період з 2004 по 2017 роки. Комісія встановила, що вартість переданих літаків та ракет занизили у десять разів. Україна отримала 2,5 млрд доларів.

Журналістам вдалось ідентифікувати три Ту-95МС, які належали Україні. Всі фото з колишніми українськими літаками розслідувачі знайшли у сюжетах на російському телебаченні, публікаціях та соцмережах. Наприклад, на фоні колишнього українського літака з бортовим номером «10» (росіяни назвали його «Николай Кузнецов»), інтерв’ю пропагандистам давав командувач дальньої авіації Росії Сергій Кобилаш. У 2024 році СБУ заочно повідомила йому про підозру за командування обстрілом дитячої лікарні «Охматдит».

Розслідувачі знайшли й інших російських льотчиків, які керують колишніми українськими бомбардувальниками. Зокрема, йдеться про Олега Скитського, який літав на бомбардувальнику з бортовим номером «11» (росіяни назвали його «Василь Сенько»). Скитський служить у 22 авіадивізії, яку ГУР вважає «відповідальною за численні жертви й руйнування в Україні». Крім цього, «Схеми» вважають, що льотчик є командиром 121-го авіаполку важких бомбардувальників й міг керувати обстрілом Києва 28 квітня 2022 року. Тоді через влучання ракети в будинок загинула журналістка «Радіо Свободи» Віра Гирич.

Окупанта Олексія Печкарьова ідентифікували як командира літака Ту-95МС, який Росії передала українська влада. Печкарьов як керівник відділення бойової підготовки 22-ї авіадивізії 2022 року розповідав пропагандистам, що російські «вояки на суходолі та в повітрі трощать відроджений нацизм». Також цей окупант причетний до обстрілу житлового комплексу «Тірас» в Одесі у 2022 році, коли загинули вісім людей. Зокрема, вагітна жінка та тримісячна дитина.

Колишній президент України Леонід Кучма у коментарі «Схемам» сказав, що якби бомбардувальники й залишились на озброєнні України, то це не допомогло б захиститися від Росії. За його словами, літаки ще у перші дні війни були б легкою здобиччю росіян як у повітрі, так і на аеродромах.

«Стратегічна зброя навряд чи могла допомогти вирішенню стратегічних завдань України, і вона точно не вписувалася в український масштаб. В нас не було полігонів для випробувань ракет. Ми не мали навіть достатньої для експлуатації цих засобів територіальної протяжності – адже стратегічне озброєння потребує стратегічного простору», – вважає Кучма.

Він зазначив, що Україна у 1999 році вважала Росію ворогом, а Захід сприймав її як надійного партнера.

Нагадаємо, що у 2023 році «Схеми» повідомили, що Росія обстрілює Україну ракетами Х-55, які вона отримала від українського уряду 1999 року.