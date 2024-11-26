Повітряні сили повідомили про атаки на критичну інфраструктуру в областях

У ніч на вівторок, 26 листопада, російські окупанти здійснили чергову атаку на Україну, залучивши найбільшу кількість безпілотників від початку повномасштабної війни. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

З 19:30 25 листопада росіяни атакували Україну ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Ворожі ракети «Іскандер-М» запустили з Воронезької та Курської областей, а дрони-камікадзе типу Shahed та БпЛА невідомого типу – з російських Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Загалом українські захисники виявили та супроводили 192 повітряних цілей – чотири балістичні ракети та 188 ударних безпілотників росіян. Кількість випущених БпЛА стала рекордною – до цього найбільшою кількістю випущених окупантами дронів були 145 одиниць.

За даними Повітряних сил, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 76 безпілотників у 17 областях України:

Київській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Чернігівській,

Сумській,

Харківській,

Полтавській,

Житомирській,

Хмельницькій,

Вінницькій,

Чернівецькій,

Тернопільській,

Рівненській,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Одеській,

Миколаївській.

Результат роботи ППО у ніч на 26 листопада

«95 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників полетіли у бік Білорусі. На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку БпЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

До відбиття нападу залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, а також засоби РЕБ і мобільні вогневі групи.

Зазначимо, внаслідок нічної ворожої атаки у Тернополі зникла електроенергія та почалися перебої з електропостачанням. Також в місті не курсує громадський електричний громадський транспорт.