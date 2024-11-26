Росія здійснила рекордну атаку дронами-камікадзе на Україну
Окупанти випустили 188 БпЛА, а також чотири балістичні ракети
У ніч на вівторок, 26 листопада, російські окупанти здійснили чергову атаку на Україну, залучивши найбільшу кількість безпілотників від початку повномасштабної війни. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.
З 19:30 25 листопада росіяни атакували Україну ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Ворожі ракети «Іскандер-М» запустили з Воронезької та Курської областей, а дрони-камікадзе типу Shahed та БпЛА невідомого типу – з російських Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська.
Загалом українські захисники виявили та супроводили 192 повітряних цілей – чотири балістичні ракети та 188 ударних безпілотників росіян. Кількість випущених БпЛА стала рекордною – до цього найбільшою кількістю випущених окупантами дронів були 145 одиниць.
За даними Повітряних сил, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 76 безпілотників у 17 областях України:
- Київській,
- Черкаській,
- Кіровоградській,
- Чернігівській,
- Сумській,
- Харківській,
- Полтавській,
- Житомирській,
- Хмельницькій,
- Вінницькій,
- Чернівецькій,
- Тернопільській,
- Рівненській,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Одеській,
- Миколаївській.
Результат роботи ППО у ніч на 26 листопада
«95 БпЛА — локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони, 5 безпілотників полетіли у бік Білорусі. На жаль, є влучання в об’єкти критичної інфраструктури, також через масовану атаку БпЛА у кількох регіонах пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Попередньо обійшлось без жертв та постраждалих», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
До відбиття нападу залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, а також засоби РЕБ і мобільні вогневі групи.
Зазначимо, внаслідок нічної ворожої атаки у Тернополі зникла електроенергія та почалися перебої з електропостачанням. Також в місті не курсує громадський електричний громадський транспорт.