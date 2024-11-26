Внаслідок атаки безпілотників, яку Росія здійснили в ніч на 26 листопада, в Тернополі повністю зникло електропостачання, виникли перебої з водопостачання. Також в місті не курсує громадський електричний транспорт. Міська влада розгортає пункти обігріву.

В ніч на 26 листопада Тернопіль та околиці атакували щонайменше 5 БпЛА. В області інтенсивно працювало ППО та мобільні групи швидкого реагування ЗСУ. Безпілотники намагалися збити на підльоті до міста. Ціллю російських дронів стали об’єкти інфраструктури. Після перших вибухів в місті зникло світло, а тернополяни в соцмережах повідомляли про перебої з водопостачанням та опаленням. Близько 3:00 начальник Тернопільської обласної військової адміністрації В’ячеслав Негода повідомив, що всі служби «працюють над з’ясуванням обсягу пошкоджень і усуненням наслідків». Також він додав, що люди під час атаки не постраждали.

«На місці працюють пожежники та поліція. У Тернополі та інших населених пунктах відсутнє стабільне електропостачання. Над усуненням проблеми працюють відповідні служби», – зазначили в Тернопільській ОВА.

Вранці 26 листопада в АТ «Тернопільобленерго» повідомили, що через масовану дронову атаку пошкоджено мережі НЕК «Укренерго». «У звʼязку з цим вимушено вводяться мережеві обмеження у Тернопільській області для споживачів», – йдеться в повідомленні в АТ «Тернопільобленерго».

Міський голова Тернополя Сергій Надал сповістив, що БпЛА пошкодили електроінфраструктуру, від якої живиться місто. Через це виникли проблеми з електричним громадським транспортом, відключенням світла та води. Станом на 7:00 водопостачання мало відновитися в усіх помешканням містян, повідомив в Telegram-каналі міський голова Сергій Надал.

«Тролейбуси в Тернополі тимчасово не курсуватимуть. На заміну будуть автобуси: замість тролейбуса №11 працюватимуть великогабаритні автобуси, на інші маршрути виїде максимальна кількість транспорту», – йдеться в повідомленні.

Наразі комунальне підприємство «Тернопільводоканал» поступово відновлює централізоване водопостачання, однак в квартирах в багатоповерхових будинків можливо буде низький тиск води. Частина водоканалу працюватиме на генераторах. Щодо теплопостачання – то більшість котелень міста функціонують, однак за потреби їх робота також підтримуватиметься генераторами. Індивідуальні теплові пункти, які частково заживленні від електрики будуть відключені, а тепло подаватиметься до будинків напряму. Газопостачання усіх споживачів у місті забезпечується у штатному режимі.

Сергій Надал також додав, що школи та дитячі садки будуть працювати у звичайному режимі. Ті, у яких немає централізовано електропостачання, працюватимуть з генераторів. Окрім того, в місті розгортають пункти обігріву. Свою роботу вони почнуть з 8:00 за адресами:

вул. Миколи Лисенка, 8 – Тернопільський міський територіальний центру соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг);

просп.Злуки, 45 - КП «Тернопільський центр дозвілля та молодіжних ініціатив ім.Довженка»;

Привокзальний майдан, 1 - Вокзал станції «Тернопіль»;

вул. Федьковича.11 - КЗ «Дитячий – юнацький пластовий центр».

Також в міській раді повідомили, що в багатоквартирних будинках ліфти не працюватимуть до моменту повного відновлення електропостачання. Медичні заклади працюють у звичайному режимі, у разі потреби заклади забезпечені генераторами.