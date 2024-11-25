В Тернополі частина вулиць знеструмлена через серйозну поломку в електромережі. Про технологічне порушення на одній із трансформаторних підстанції повідомили в АТ «Тернопільобленерго». В компанії закликали жителів міста зберігати спокій і відправили на місце поломки бригаду енергетиків.

Частина Тернополя залишалася без електрики через технологічне порушення на трансформаторній підстанції потужністю 110/10 кВ, яке виникло вранці 25 листопада. В АТ «Тернопільобленерго» повідомили ZAXID.NET, що це через знеструмлені були 10 263 споживачів.

«Близько 7:15 в електричній мережі АТ "Тернопільобленерго" на одній із трансформаторних підстанцій сталось технологічне порушення. На місці події працюють енергетики», – повідомляють в Telegram-каналі товариства «Тернопільобленерго».

ZAXID.NET звернулися за коментарем в АТ «Тернопільобленерго». Наразі в підприємстві повідомили, що додаткову інформацію нададуть згодом, коли їх підрозділ з ремонту електромережу матиме додаткову інформацію.

В АТ «Тернопільобленерго» також закликали жителів міста зберігати спокій та запевнили, що незабаром електропостачання відновлять.

P.S.: Станом на 12:00 25 листопада енергетики оперативно усунули поломку та відновили електропостачання в усіх споживачів.