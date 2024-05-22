Графіки погодинного відключення електроенергії на Тернопільщині
Актуальний графік відключень на 23 травня
У четвер, 23 травня, на території Тернопільської області діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Світло планують відключати раз на добу у 1-4 групах та двічі – у групах 5-6 протягом трьох годин. Про це повідомляє «Тернопільобленерго».
На четвер, 23 травня, НЕК «Укренерго» з 00:00 до 09:00 і з 21:00 до 24:00 встановило ліміти споживання, і в разі перевищення встановлених лімітів на Тернопільщині застосують графік погодинного відключення електричної енергії.
Відповідно до графіка на 23 травня відключення плануються за таким орієнтовним графіком:
- 1 черга – 06:00-09:00;
- 2 черга – 06:00-09:00;
- 3 черга – 00:00-03:00;
- 4 черга – 00:00-03:00;
- 5 черга – 03:00-06:00, 21:00-24:00;
- 6 черга – 03:00-06:00, 21:00-24:00.
Свою групу відключення можна дізнатися в спеціальному додатку «Тернопільобленерго». У таблиці червоним позначені години, коли електроенергії не буде, зеленим – години, у яких буде електропостачання, а жовтим – години, у які можливе відключення у випадку критичної ситуації в енергосистемі.
Графіки погодинних відключень на 23 травня
Для того, щоб підтримати енергосистему, потрібно використовувати електроенергію помірно – вмикати енергомісткі прилади по черзі, мінімізувати споживання електроенергії ввечері з 18:00 до 24:00. Якщо рівень споживання електроенергії в області знаходитиметься в межах дозволеної величини – енергетики не відключатимуть споживачів або тривалість відключення може зменшуватися.
Корисні поради і лайфхаки, як вижити без електропостачання, читайте у спецрубриці ZAXID.NET «Без світла».