У четвер, 23 травня, на території Тернопільської області діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Світло планують відключати раз на добу у 1-4 групах та двічі – у групах 5-6 протягом трьох годин. Про це повідомляє «Тернопільобленерго».

На четвер, 23 травня, НЕК «Укренерго» з 00:00 до 09:00 і з 21:00 до 24:00 встановило ліміти споживання, і в разі перевищення встановлених лімітів на Тернопільщині застосують графік погодинного відключення електричної енергії.

Відповідно до графіка на 23 травня відключення плануються за таким орієнтовним графіком:

1 черга – 06:00-09:00;

2 черга – 06:00-09:00;

3 черга – 00:00-03:00;

4 черга – 00:00-03:00;

5 черга – 03:00-06:00, 21:00-24:00;

6 черга – 03:00-06:00, 21:00-24:00.

Свою групу відключення можна дізнатися в спеціальному додатку «Тернопільобленерго». У таблиці червоним позначені години, коли електроенергії не буде, зеленим – години, у яких буде електропостачання, а жовтим – години, у які можливе відключення у випадку критичної ситуації в енергосистемі.

Графіки погодинних відключень на 23 травня

Для того, щоб підтримати енергосистему, потрібно використовувати електроенергію помірно – вмикати енергомісткі прилади по черзі, мінімізувати споживання електроенергії ввечері з 18:00 до 24:00. Якщо рівень споживання електроенергії в області знаходитиметься в межах дозволеної величини – енергетики не відключатимуть споживачів або тривалість відключення може зменшуватися.

Корисні поради і лайфхаки, як вижити без електропостачання, читайте у спецрубриці ZAXID.NET «Без світла».