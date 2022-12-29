Можна купити світлодіодну стрічку і придумати з нею кілька оригінальних способів освітлення

Регулярні відключення електрики в Україні вже стали нормою і багато хто ставиться до них абсолютно спокійно, вигадуючи нові способи освітлення житла. Серед них – усім добре знайома LED-стрічка. Можна купити світлодіодну стрічку і придумати з нею кілька оригінальних способів освітлення, які зроблять життя комфортнішим. «Епіцентр-К» пропонує свої варіанти.

Автономне акумуляторне освітлення

Швидкий та простий спосіб зробити додаткове джерело світла – заживити світлодіодну стрічку від акумулятора. Такий пристрій має ще один плюс – якщо використовується невелика батарея, його можна переносити з кімнати до кімнати, як ліхтар. Для збірки знадобляться:

світлодіодна стрічка 12 В;

Li-Ion акумулятор (літій-іонний);

паяльник;

дроти;

вимикач.

На світлодіодній стрічці, як і на акумуляторі, є плюси та мінуси. Потрібно приєднати плюси до плюсів, а мінуси – до мінусів. Для більш надійного з’єднання краще використовувати паяльник, але якщо він відсутній, можна просто їх скрутити, але тоді потрібно бути готовими до того, що дроти час від часу будуть розкручуватися. Для більш комфортного використання до дроту, який приєднаний до плюсу, варто приєднати вимикач.

Світлодіодна стрічка на батарейках

У роботи світлодіодної стрічки на батарейках є кілька переваг:

така конструкція не прив’язана до місця розміщення розеток;

не потрібно розраховувати потужність блоку живлення;

це підключення набагато простіше, ніж традиційне від мережі.

Для реалізації задуму знадобляться:

стрічка світлодіодна невеликого розміру;

батарейки з напругою від 8 до 12 В (чим більші, тим яскравіше світіння);

кілька гнучких алюмінієвих або мідних дротів із перетином 0,5-0,75 мм²;

паяльник з припоєм та флюсом;

тумблер (перемикач).

Для початку необхідно зачистити контакти батареї наждачним папером. Далі потрібно залудити дріт і нанести на його кінчики флюс, щоб припаяти до батареї. Червоний приєднуємо до плюса, а чорний – до мінуса. Ті ж маніпуляції потрібно зробити з вимикачем. До входу тумблера припаюємо лише плюсовий дріт, а мінус підключаємо до LED-стрічки. Під час паяння дротів зі світлодіодною стрічкою необхідно дотримуватися полярності. На стрічці плюс позначається + або підписаний 12V, а мінус зазвичай маркується GND. При підключенні світлодіодної стрічки довжиною 50 см до батарейок із сумарною напругою до 12 В, час світіння складе від 30 до 60 хв.

Є й інший спосіб підключення LED-стрічки до батарейок із використанням спеціального контейнера (касети або тримача). Такий пристрій іноді продається вже з дротиками. Його величезна перевага в тому, що вам не потрібно розпаювати та запаювати батарейки щоразу, коли вони розряджаються. Потрібно лише один раз припаяти вимикач до плюсового виходу. Крім того, зовсім не обов’язково паяти дроти до стрічки, можна використовувати для цього конектори.

За відсутності вуличного освітлення люди наражаються на серйозну небезпеку, коли переходять дорогу без розпізнавальних знаків. Щоб безпечно перебувати на вулиці в темний час доби, можна LED-стрічкою, яка живиться від батарейок, декорувати одяг чи рюкзак.

Світлодіодна стрічка з USB

Потрібно купити повербанк, що підтримує швидку зарядку: більшість сучасних моделей мають цю технологію. Також знадобиться quick charge trigger (тригер перемикач для USB-тестера перевірки LED) – невеликий пристрій, який підказує повербанку, яку напругу виставити на виході. До нього потрібно припаяти світлодіодну стрічку та вставити у повербанк. На електричному тестері quick charge trigger загориться лампочка, а також засвітиться LED-стрічка.

Можна піти ще більш простим шляхом та купити LED-стрічку з USB. Її можна підключати до телефону або повербанку, а керувати через Bluetooth, програму на телефоні або пульт, що йде в комплекті.

Світлодіодна стрічка від сонячної батареї

Світлодіодну стрічку на сонячній батареї найчастіше використовують для вуличного освітлення. LED-стрічка на сонячній батареї знадобиться в будь-якому місці, де немає електрики, у тому числі й у гаражі, садовому будиночку та навіть на балконі.

У такому наборі зазвичай є сама стрічка, яка приєднується до невеликої сонячної панелі, а та у свою чергу – до тримача для неї. Далі тримач із батареєю встромляємо в землю. Обирайте місце, де концентрація прямих сонячних променів найбільша і де немає тіні. Але врахуйте, що взимку через похмуру погоду сонячні батареї заряджаються набагато гірше, ніж влітку, тому на яскравий ефект розраховувати не варто.

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