Свинцево-кислотні акумулятори порівняно дешеві та найчастіше використовуються в автомобілях

Зараз багато людей купують акумулятори для дому як альтернативні джерела енергії, особливо власники квартир, у яких важко встановити генератор. Проте неправильна експлуатація призводить до аварійних ситуацій та навіть вибухів у помешканнях. Щоб цього уникнути, потрібно, в першу чергу, правильно зарядити цей пристрій. Як це зробити з різними видами акумуляторів, розповідає блог «Епіцентру».

Види акумуляторів

На ринку є багато різних видів акумуляторів, проте ми зупинимося на чотирьох основних, які найчастіше використовують у побуті.

1. Свинцево-кислотні акумулятори. Конструкцією передбачені окремі ізольовані одна від одної ємності, у кожній з яких є кислота та свинцеві пластини. Такі акумулятори порівняно дешеві та найчастіше використовуються в автомобілях. Цей вид має кілька недоліків: при сильному розряді можуть «замерзати», потрібно контролювати стан електроліту, їх не можна встановлювати в закритому приміщенні, оскільки випаровування небезпечне для здоров'я.

2. Гелеві акумулятори. По суті, це вдосконалений підвид свинцево-кислотних пристроїв. Головна відмінність, що всередині не рідина, а гель. Серед їх переваг: порівняно швидка зарядка, електроліт не випаровується, можна змінювати положення, ємність залишається високою навіть при тривалому простої, на його якості не впливають сильні розряди, термін служби до 15 років. Головний недолік – висока вартість, порівняно з попереднім типом. Такі пристрої можна встановлювати вдома як додаткове джерело електроенергії, адже вони не мають шкідливих випарів.

3. Літій-іонні акумулятори (Li-ion). Мають у своїй основі літій, який може взаємодіяти з іншими елементами – кобальтом, марганцем, титаном та залізофосфатами. Залежно від цього, літій-іонні акумулятори поділяються на відповідні підвиди. Вони можуть бути різної форми та розмірів, що уможливлює їх використання для різних пристроїв – смартфонів, планшетів, ноутбуків, цифрових фотоапаратів та відеокамер, портативного електроінструменту, освітлювальних приладів, у тому числі ліхтариків, і навіть для електромобілів. Вони можуть бути навіть у вигляді звичайних батарейок. Серед їхніх недоліків: швидкий розряд, зниження ємності з часом та спад віддачі струму за низьких температур.

4. Літій-залізо-фосфатні акумулятори (LiFePO4). Підвид попереднього типу батарей, що набуває все більшої популярності. Вони мають стабільну напругу розряду, тривалий термін експлуатації та підвищену безпеку під час роботи. Такі тягові акумулятори застосовуються в електроавтомобілях, електросамокатах та джерелах безперебійного живлення.

Як заряджати автомобільні свинцево-кислотні акумулятори

Коли потрібно заряджати автомобільний акумулятор:

мінімум двічі на рік (перед зимою і після зими), щоб уникнути покриття сульфатом свинцю пластин акумулятора та погіршення всіх параметрів його роботи;

щомісяця варто перевіряти мультиметром клеми акумулятора (через 10-12 год після останньої поїздки): якщо напруга нижче 12,5 В, краще організувати підзарядку негайно;

при повному розряді акумулятора (якщо ви спробували завести двигун автомобіля, але у вас нічого не вийшло); навіть якщо вам вдалося «прикурити» свою автівку від іншої і ви змогли її завести, все ж таки краще негайно підзарядити акумулятор.

Незважаючи на те, що індикатор заряду акумулятора горить зеленим, це не означає, що він достатньо заряджений: там не електронна лампочка, а звичайний поплавець, який може показувати некоректний результат, залежно від нахилу пристрою.

Як правильно заряджати автомобільний акумулятор

Потрібно зняти його та перемістити до приміщення, дати нагрітися до кімнатної температури (оптимальна температура приміщення – +20-25°C). Далі приєднайте зарядний пристрій для свинцево-кислотних акумуляторів з регулюванням напруги та зарядного струму. Заряджання має відповідати напрузі в діапазоні 14,4-14,8 В. Якщо регулювання повністю ручне, виставте 14,4 В самостійно. Що стосується параметрів зарядного струму, то погляньте на акумулятор, на якому вказана ємність в А/год. Зарядний струм завжди повинен бути в 10 разів меншим від цього значення.

Щоб підключити зарядний пристрій, потрібно накинути клеми «+» до «+» і «-» до «-», не включаючи зарядку в мережу. Потім підключаєте кабель зарядного пристрою до розетки, виставляєте потрібні параметри і натискаєте кнопку старту, якщо є. Для відключення приладу потрібно виконати ті самі дії, тільки у зворотній послідовності.

Акумулятор повинен заряджатися, як мінімум, до того моменту, поки зарядний струм не впаде до 1% від ємності батареї. Цей параметр можна простежити по стрілковому індикатору на зарядному пристрої або на дисплеї. Як максимум, акумулятор варто заряджати до тих пір, поки сила струму не впаде до 0, для чого може знадобитися ще 10-12 год. Повна зарядка на невеликих струмах істотно підвищує термін експлуатації акумулятора.

Не варто перезаряджати пристрій: при занадто довгій зарядці можливий вибух, тож контролюйте процес. Крім того, не використовуйте швидку зарядку, навіть якщо вона передбачена зарядним пристроєм.

Як заряджати гелевий акумулятор

Як і у випадку зі свинцево-кислотними акумуляторами, не варто використовувати саморобні методи: краще придбати спеціальну зарядку для гелевого акумулятора, характеристики якої повинні відповідати параметрам батареї:

напруга – до 14 В;

сила струму – 1/10 від ємності (тобто якщо ємність пристрою дорівнює 50 А/год, то сила струму під час заряджання повинна бути 5 А).

Так само, як і зі свинцево-кислотними акумуляторами, не можна допускати перезарядження пристрою. Щоб зрозуміти, що він повністю зарядився, перевірте напругу на клемах, яка повинна дорівнювати 12,6-13,4 В. Просунуті зарядні пристрої після повної зарядки переводять акумулятор в так званий режим «зберігання». Крім того, гелеві акумулятори не можна заряджати за високої напруги.

Додамо, що краще, щоб акумулятор був завжди зарядженим, навіть якщо він лежить без діла. І незважаючи на те, що гелеві батареї можна вільно перевертати, все ж таки краще утриматися від цих дій відразу після зарядки.

Як заряджати літій-іонні акумулятори

Знову ж таки, краще використовувати спеціальні автоматичні зарядки для літій-іонних акумуляторів. Це надійно та безпечно. Розумний прилад видає постійний струм із потрібним номіналом напруги та підтримує оптимальний режим заряду в залежності від стадії процесу.

Особливості заряджання Li-ion акумуляторів:

максимально допустима напруга повинна не перевищувати 4,2 В з допуском всього 0,05 В, оскільки це досить чутливий вид батарей;

краще використовувати оригінальний зарядний пристрій, якщо такий є на ринку;

не допускайте повної розрядки Li-ion акумуляторів, краще почати підзарядку вже на 10-20% залишкового заряду: це збільшить його термін використання майже удвічі;

якщо планується тривале зберігання акумулятора, краще, щоб його заряд становив 40-50%: повністю заряджена батарея може втратити частину ємності, а максимально розряджена вийде з ладу.

Як заряджати LiFePO4 акумулятори

Для початку потрібна спеціальна зарядка для літій-залізо-фосфатних акумуляторів. Підключаємо акумулятор за таким же принципом, як свинцево-кислотний. Коли заряджання закінчиться, індикатор засвітиться зеленим. На це може знадобитися від 2 до 6 год залежно від моделі, але краще залишити акумулятор заряджатися ще на 5-8 год для балансування процесу. Балансування допустиме не частіше 1-2 разів на місяць.

Зазвичай заряджання літій-залізо-фосфатних батарей відбувається у два етапи: стабілізованим струмом до потрібної напруги і потім при стабільній напрузі до найменшого зарядного струму. Оптимальна напруга заряду батареї – 3,6-3,65 В.

Якщо узагальнити всі поради із заряджання різних акумуляторів, можна виділити кілька основних порад:

краще використовувати спеціальні зарядні та пуско-зарядні пристрої, які призначені для кожного конкретного виду батареї;

не варто перезаряджати пристрій понад норму;

уважно читайте інструкцію з експлуатації і акумулятора, і зарядного пристрою.

Більше корисних порад – у рубриці «Дім»