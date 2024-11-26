Через атаку дронів на критичну інфраструктуру 26 листопада у Тернополі електрику споживачам подаватимуть лише по дві години на добу. В АТ «Тернопільобленерго» оприлюднили графік мережевих відключень і зазначили, що це попередня інформація і ситуація може змінюватися протягом дня. Додамо, що під час нічної тривоги 26 листопада сили ППО збили над Тернополем та навколишніми селами три російські БпЛА, два дрони влучили в енергетичний об’єкт.

Ситуація з електропостачанням в місті є надзвичайно складною. Під час брифінгу 26 листопада міський голова Сергій Надал зазначив, що майже все місто залишилося без електрики. Через це почалися проблеми з водопостачанням, але в комунальному підприємстві поступово перепідключили насосні станції до генераторів. Опалення в помешканнях тернополян є. Електропостачання є також в лікарнях, а садочки і школи працюють на генераторах.

Технічний директор АТ «Тернопільобленерго» Андрій Лещук зазначив, що підстанція, в яку влучили російські дрони, заживлювала весь Тернопіль. В підприємстві розробили мережеві графіки відключень, щоб подавати електрику до кожного мікрорайону міста. Наразі кожна черга матиме світло лише 2 години на добу, повідомило АТ «Тернопільобленерго». Електрику відключатимуть не лише в Тернополі, але й в навколишніх селах та громадах Тернопільського і Кременецького районів.

Графік включення електрики на 26 листопада

Також в підприємстві змінили адреси шести черг. Дізнатися до якої саме черги відноситься ваша вулиця можна за посиланням на сайті АТ «Тернопільобленерго».

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