Вночі ППО працювала у восьми областях України

В ніч на середу, 27 листопада, росіяни вкотре атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed та БпЛА невстановленого типу. Протиповітряна оборона працювала у восьми областях України. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що росіяни випустили безпілотники з Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська. Своєю чергою українські захисники знищили 36 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у межах Київської, Чернігівської, Сумській, Харківської, Полтавської, Житомирської, Хмельницької та Миколаївської областей.

Ще 48 БпЛА було локаційно втрачено, ймовірно, через дію засобів радіоелектронної боротьби. Крім того, 5 БпЛА вийшли з повітряного простору України у бік Білорусі, Росії та тимчасово окупованих територій.

«До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок падіння уламків БпЛА у Дніпровському районі Києва постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, в ніч на 26 листопада росіяни атакували Україну чотирма балістичними ракетами та 188 ударними безпілотниками.