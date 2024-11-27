Уламки дронів пошкодили будинок в Дніпровському районі Києва

Уночі середи, 27 листопада, росіяни вчергове здійснили дронову атаку на Київ. У Дніпровському районі міста зафіксували падіння уламків ворожих безпілотників, є поранені. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та керівник Київської МВА Сергій Попко.

За словами Кличка, уламки дронів пошкодили будинок на воді в Дніпровському районі. Нараз відомо про двох постраждалих внаслідок інциденту, одного з них доправили до медичного закладу. На місці події продовжують працювати екстрені служби.

Зазначимо, звечора 26 листопада Повітряні сили повідомляли про загрозу ударних дронів в кількох регіонах України. Близько 01:40 один з дронів зафіксували на підльоті до Києва.