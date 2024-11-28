Під ранок у четвер, 28 листопада, Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. На Львівщині ворог влучив у обʼєкти енергетичної інфраструктури. 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Повітряна тривога на Львівщині у ніч на 28 листопада розпочалась о 5:21 через пуски ракети типу «Калібр» із Чорного моря. Крім цього, Росія випустила крилаті ракети з семи бортів Ту-95МС.

Двічі під час повітряної тривоги голова ЛОВА інформував, що ракети летять курсом на Стрий.

«Ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури. Деталі згодом», – повідомив Максим Козицький.

За наказом «Укренерго», «Львівобленерго» запровадило аварійні знеструмлення. Через ранковий обстріл та застосування погодинних графіків відключення електроенергії 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання.

Востаннє Росія масовано обстрілювала Львівщину ракетами та безпілотниками у ніч на 17 листопада. Тоді внаслідок падіння уламків в Добротворі загинула 66-річна жінка, ще двоє людей отримали поранення.

Додамо, що Росія регулярно запускає крилаті ракети на територію України зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Востаннє крилатими ракетами Х-101 Росія обстрілювала Україну 21 листопада. Того ж дня по Дніпру вперше застосували міжконтинентальну ракету.