Уранці 21 листопада російські війська атакували Україну міжконтинентальною балістичною, аеробалістичною та 7 крилатими ракетами. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У четвер, 21 листопада, росіяни з 05:00 по 07:00 атакували підприємства та критичну інфраструктуру Дніпра ракетами різних типів. За даними Повітряних сил, ворог випустив по Україні:

міжконтинентальну балістичну ракету із Астраханської області,

аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал» із Тамбовської області,

сім крилатих ракет Х-101 із Волгоградської області.

Підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ліквідували шість ракет Х-101.

«По інших ракетах – без суттєвих наслідків», – додали у дописі.

Відзначимо, повітряну тривогу в Україні оголосили об 05:06, адже росіяни підняли у повітря МіГ-31К. Згодом також стало відомо, що Росія могла здійснити пуски крилатих ракет Х-101 з Ту-95. Об 05:18 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль у напрямку Дніпра.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що внаслідок обстрілу міста постраждала будівля центру реабілітації людей з інвалідністю. Через атаку також зруйнована котельня та вибиті вікна.

Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що в результаті ракетного обстрілу постраждали двоє містян: 57-річному чоловіку допомогу надали на місці, а 42-річну жінку госпіталізували.