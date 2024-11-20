Вночі ППО працювала у 14 областях України

В ніч на середу, 20 листопада, росіяни вкотре атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами. Українськіі захисники збили 56 дронів-камікадзе та дві ракети. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Зазначається, що росіяни випустили по Україні 122 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу із районів Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська. Крім того, окупанти завдали удару зенітною керованою ракетою С-300 з Бєлгородщини по Харківщині, а також випустили п’ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 по Дніпропетровщині, Чернігівщині та Сумщині.

Станом на 11.00 у Повітряних силах підтвердили збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 56 російських безпілотників, 58 дронів – локаційно втрачено, ще шість – вийшли з повітряного простору України в Росію та Білорусь.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Харківській областях.

«Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України», – йдеться у повідомленні.

У Києві уламки збитих БпЛА у Подільському районі пошкодили автомобіль. Також в цьому районі вибухова хвиля пошкодила вікна в нежитловому приміщенні. У Оболонському районі уламки впали на відкритій території.

У Запорізькій області, за даними начальника ОВА Івана Федорова, надійшло 22 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури внаслідок обстрілу. Постраждалих немає.

У Херсоні росіяни вночі влучили у багатоповерхівку у Шуменському мікрорайоні. Внаслідок прильоту одна із квартир майже повністю знищена. За словами міського голови Романа Мрочка, жителі квартири не постраждали, однак сильно налякані.

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 19 листопада, росіяни випустили по Україні 87 безпілотників. Сили оборони знищили 51 БпЛА, ще 30 ворожих дронів локаційно втратили в різних регіонах.