Внаслідок дронової атаки є загиблі та поранені на Сумщині

У ніч на вівторок, 19 листопада, російські окупанти завдали чергового масованого удару безпілотниками по Україні. Окупанти застосували майже 90 ударних БпЛА, повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

Під час атаки, яка розпочалася ще приблизно о 19:30 18 листопада, росіяни випустили 87 дронів-камікадзе типу Shahed та БпЛА невстановленого типу. Безпілотники запускали з російських Курська та Орла, а також з тимчасово окупованого Криму.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 51 ворожого БпЛА у Черкаській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Миколаївській, Запорізькій та Харківській областях», – повідомили у пресслужбі Повітряних Сил.

Результат роботи ППО у ніч на 19 листопада

Ще 30 ворожих дронів локаційно втратили в різних регіонах. Станом на 09:10 у повітряному просторі продовжує перебувати один безпілотник.

Зазначимо, внаслідок дронової атаки є руйнування, зокрема на Сумщині. Там два безпілотники атакували гуртожиток у місті Глухів – щонайменше семеро людей загинули, а 12 зазнали поранень. Серед загиблих є дитина, повідомив Володимир Зеленський.

Також руйнування є в Запоріжжі – у пресслужбі місцевої ОВА повідомили про атаку на енергетичну інфраструктуру, внаслідок чого без світла залишилися майже 16 тис. людей. Від теплопостачання відімкнули 677 будинків, тривають роботи з відновлення електропостачання.