Вранці у четвер, 28 листопада, росіяни масовано атакували Україну ракетами. На Буковині сили ППО збили одну ракету, уламки пошкодили житлові будинки. За попередніми даними, постраждалих немає.

Повітряна тривога у Чернівецькій області тривала із 05:18 по 09:15. Як повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк, під час ранкової атаки сили ППО знищили ворожу ракету над територією Чернівецької області. Внаслідок падіння уламків пошкоджено декілька житлових будинків у Дністровському районі. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, росіяни вранці четверга, 28 листопада, здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Ціллю стали об’єкти енергетичної інфраструктури. Наслідки атаки фіксують у Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Одеській областях, а також у Києві.