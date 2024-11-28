Пошкоджено 32 приватних будинки, 2 господарські будівлі та лінії електропередач

Під час масованого ракетного удару вранці 28 листопада РФ атакувала об’єкти критичної інфраструктури Прикарпаття. Внаслідок атаки зазнали ушкоджень приватні будинки, обійшлося без постраждалих.

Повітряна тривога на Прикарпатті розпочалася о 5:19. Через три години про ракетну небезпеку в регіоні повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

«Об’єкти критичної інфраструктури Прикарпаття знову стали ціллю ворожої ракетної атаки. Працювали сили протиповітряної оборони. Зафіксовано пошкодження приватних будинків. На щастя, попередньо обійшлось без постраждалих. На місця виїхали відповідні служби», – написала Світлана Онищук у Telegram.

Згодом в Офісі Генпрокурора уточнили, що внаслідок ворожої атаки пошкоджено щонайменше 32 приватних будинки, 2 господарські будівлі та лінії електропередач.

«Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій працюють співробітники екстрених служб і правоохоронці, які документують наслідки збройної агресії РФ», – зазначили у прокуратурі.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Додамо, під час атаки 28 листопада росіяни завдали ракетних ударів по енергетичних об’єктах Львівщини, Волині, Рівного та Хмельниччини. Через перебої з електропостачанням, «Укрзалізниця» повідомила про часткові затримки поїздів.