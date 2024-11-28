Зранку 28 листопада росіяни масовано атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами. На обʼєктах критичної інфраструктури Волинської області пролунали вибухи – 215 тис. споживачів залишилися без світла.

«Ракети скеровували по критичній інфраструктурі. На щастя, без людських жертв. Є пошкоджені приватні господарські будівлі. Також це вплине на відключення електроенергії на Волині. Наразі тимчасово без світла залишаються орієнтовно 215 тис. абонентів», – повідомив голова Волинської ОВА Іван Рудницький.

За його інформацією, на місці влучань рятувальники вже загасили пожежі. Наразі штаб ТЕС та НС працює над ліквідацією наслідків ворожої атаки.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук розповів у відеозверненні, що декілька прильотів були безпосередньо у місті.

«Є відключення електроенергії у частині Луцька, тому електротранспорт поки що не працює. Наразі працюємо з перевізниками, щоб по-максимуму випустити автобуси, які могли б перевозити ту кількість пасажирів, яку зазвичай перевозить електротранспорт. Водночас критичну інфраструктуру підключаємо до альтернативних джерел енергії», – зауважив Ігор Поліщук.

За словами Ігоря Поліщука, учнів, які навчаються в першу зміну, перевели на дистанційний формат. Крім того, в усіх школах міста розгортають «Пункти незламності».

Додамо, що повітряна тривога у Волинській області тривала з 05:18 до 09:15. Вранці під ударом росіян опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури у Кропивницькому, Харкові, Одесі, Хмельницькому, Луцьку та Рівному. Через це «Укренерго» запровадило аварійні відключення світла.